ЦСКА разгромил "Зенит" с перевесом "+49"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромил "Зенит" – 105:56.
Таким образом, "Зенит" потерпел первое поражение в нынешней регулярке. Единственной командой, которая пока не проиграла ни одного матча, остается ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 105:56 (24:16, 33:16, 25:16, 23:8)
Электросталец
повар, наливай ирландского, не жмись!
20:43
П_о_в_а_р
Зенит выносят по всем фронтам.
20:31
Helicopter
Да уж ))))
20:08
foreverCSKAforever
Молодцы ребята!!! Порвали онжей.
20:07
Faust-163
зато на он-лайн стене - 18:00 завершен ЦСКА 233 : 67 Зенит
20:07