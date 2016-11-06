19:51 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

ЦСКА разгромил "Зенит" с перевесом "+49"

0
0
0
5

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромил "Зенит" – 105:56.

Таким образом, "Зенит" потерпел первое поражение в нынешней регулярке. Единственной командой, которая пока не проиграла ни одного матча, остается ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 105:56 (24:16, 33:16, 25:16, 23:8)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

0
0
0
5


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Электросталец

повар, наливай ирландского, не жмись!

20:43

П_о_в_а_р

Зенит выносят по всем фронтам.

20:31

Helicopter

Да уж ))))

20:08

foreverCSKAforever

Молодцы ребята!!! Порвали онжей.

20:07

Faust-163

зато на он-лайн стене - 18:00 завершен ЦСКА 233 : 67 Зенит

20:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ