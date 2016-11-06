ЦСКА разгромил "Зенит" с перевесом "+49"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромил "Зенит" – 105:56.

Таким образом, "Зенит" потерпел первое поражение в нынешней регулярке. Единственной командой, которая пока не проиграла ни одного матча, остается ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 105:56 (24:16, 33:16, 25:16, 23:8)