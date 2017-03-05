ЦСКА разгромил "Нижний Новгород" с разницей "+36"

ЦСКА разгромил "Нижний Новгород" (101:65) в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник Кори Хиггинс, набравший 19 очков. У хозяев поля форвард Дижон Томпсон записал на свой счет 15 очков, 7 подборов и 5 передач.

Армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице, "Нижний" идет на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Нижний Новгород" – ЦСКА – 65:101 (17:26, 21:25, 17:28, 10:22)

НН: Томпсон (15 + 7 подборов), Губанов (15), Вене (10);

Ц: Хиггинс (19), Фридзон (15), Курбанов (14)