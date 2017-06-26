ЦСКА продлил контракт с Хиггинсом

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Кори Хиггинсом. Новое соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на два года.

– Чувствую признательность и хочу поблагодарить весь клуб ЦСКА за эту возможность, – сказал Хиггинс. – На мой взгляд, тренер Итудис и его штаб – лучшие в Европе, и я рассчитываю вновь поработать с ними и принести еще больше трофеев ЦСКА.

Хиггинс играет за армейский клуб с 2015 года, куда перешел из турецкого "Газиантепа". За два года он принял участие в 120 матчах (45 начал в стартовой пятерке), набирая в среднем 9,9 очка, делая 2,0 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата за 19,9 минуты.