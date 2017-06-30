ЦСКА представил новый логотип

ЦСКА на своем официальном сайте представил новый логотип команды. Отмечается, что ребрендинг проводила компания из Великоблитании.

– В работе над новым дизайном нашей задачей было создать современный стиль на фундаменте побед ЦСКА за многие десятилетия, – цитирует сайт ЦСКА старшего бренд-консультанта SCG International Деррена Мидуэлла. – При этом мы сохранили все традиционные элементы, которые являются неотъемлемой частью идентификации армейцев. Клуб является флагманом европейского баскетбола, бренд ЦСКА известен и узнаваем за пределами России. Новый дизайн – это движение вперед к реализации высоких задач, как на площадке, так и за ее пределами в коммерческой деятельности.

"1. Звезда обрела черты кремлевских звезд, говоря о московской принадлежности команды;

2. Щит, являющийся основой логотипа и напоминающий об армейской истории клуба;

3. Буквы ЦСКА, изображенные четким шрифтом, предусматривающим использование в фирменном стиле клуба.

4. Баскетбольный мяч, заметность которого не позволит перепутать эмблему с лого братских футбольной и хоккейной команд", - говорится на сайте команды.