ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Единой лиге ВТБ, уступив "Зениту"

"Зенит" на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил ЦСКА (87:83). Самым результативным игроком встречи стал форвард питерцев Сергей Карасев, набравший 23 очка и сделавший 7 подборов.
Для армейцев это второе поражение подряд после встречи против "Локомотива" (79:90).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16)
З: Карасев (23 + 7 подборов), Уиттингтон (16), Воронов (14), Курич (14), Рэйнольдс (7), Харпер (5 + 7 подборов + 6 передач), Валиев (5).
Ц: Клайберн (17 + 12 подборов + 4 передач), Де Коло (15), Антонов (10), Хайнс (10), Фридзон (9), Курбанов (9).
zoostation
Расслабьтесь, проиграли спецом, всё интриги ради. Чтоб финал четырёх не вводили))
00:20
asc0002
Электросталец asc002, а что газпромденьги еще не в питерском баскете? ------------------ У Зенита 5-й бюджет в Лиге, а у ЦСКА в 5 раз больше и 1-й в Европе, чувствуется разница?
23:31 14 января
diskmen
Забили на регулярку.Резерв не помогает,а у основы ноги не бегут.Евролига много сил отнимает.
23:12 14 января
Электросталец
asc002, а что газпромденьги еще не в питерском баскете?
23:11 14 января
Asxat
Упорная игра. Зенитовцам зачет.
23:11 14 января
Электросталец
да, нелучшим образом ЦСКА сегодня выглядел, наверное, функциональный спад
23:10 14 января
Спринт
Поражение имени Итудиса, который потерял управление командой. Как можно выпускать на концовку Кулагина, который такой же больной на голову, как и брательник и играет в стритбол. Бездарная игра ЦСКА, уже далеко не первая в этом сезоне. Все россияне (кроме Курбанова, который тоже сыграл в этом матче невзрачно) низкого игрового уровня и это говорит о служебном не соответствии Ватутина, как президента БК.
23:08 14 января
Хрю-хрю
Бедный Итудис наверное на грани истерики от игры Российских "звёзд". Хряпа, Воронцевич, Антонов, Фридзон не соответствуют даже уровню лиги ВТБ, не говоря уж о евролиге. В такой команде как ЦСКА не должно быть балласта.
23:05 14 января
asc0002
Молодцы, уделали миллионеров :)
23:04 14 января
bond1951
раслобон пусть догоняют...............
23:02 14 января