ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Единой лиге ВТБ, уступив "Зениту"

"Зенит" на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил ЦСКА (87:83). Самым результативным игроком встречи стал форвард питерцев Сергей Карасев, набравший 23 очка и сделавший 7 подборов.

Для армейцев это второе поражение подряд после встречи против "Локомотива" (79:90).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16)

З: Карасев (23 + 7 подборов), Уиттингтон (16), Воронов (14), Курич (14), Рэйнольдс (7), Харпер (5 + 7 подборов + 6 передач), Валиев (5).

Ц: Клайберн (17 + 12 подборов + 4 передач), Де Коло (15), Антонов (10), Хайнс (10), Фридзон (9), Курбанов (9).