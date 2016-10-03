20:18 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

ЦСКА подписал контракт с производителем валидола

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ЦСКА подписал соглашение с крупной фармацевтической компанией, производящей валидол, сообщает официальный твиттер клуба. Летом после победы армейцев в финале Евролиги над "Фенербахче" в овертайме (101:96) почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов пошутил, что клубу нужен в числе спонсоров производитель валидола. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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maxrold

Перехватили контракт у Спартака.

21:16

Thomas_Boy

А "Зениту" надо бы с "Сиалексом".

21:00

Jello

Валидольная команда. Теперь официально

20:38

shpasic

MAYERICK, это уже футбольный ЦСКА подпишет

20:33

MAYERICK

В дополнение ждет их контракт с производителем слабительного.....

20:29

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