ЦСКА подписал контракт с производителем валидола

ЦСКА подписал соглашение с крупной фармацевтической компанией, производящей валидол, сообщает официальный твиттер клуба. Летом после победы армейцев в финале Евролиги над "Фенербахче" в овертайме (101:96) почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов пошутил, что клубу нужен в числе спонсоров производитель валидола.
Новым партнером клуба стал Московский эндокринный завод.– CSKA Moscow (@cskabasket) 3 октября 2016 г.
Теперь нашим болельщикам не страшны никакие валидольные концовки. pic.twitter.com/rxitEELQov
maxrold
Перехватили контракт у Спартака.
21:16
Thomas_Boy
А "Зениту" надо бы с "Сиалексом".
21:00
Jello
Валидольная команда. Теперь официально
20:38
shpasic
MAYERICK, это уже футбольный ЦСКА подпишет
20:33
MAYERICK
В дополнение ждет их контракт с производителем слабительного.....
20:29