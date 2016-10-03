ЦСКА подписал контракт с производителем валидола

ЦСКА подписал соглашение с крупной фармацевтической компанией, производящей валидол, сообщает официальный твиттер клуба. Летом после победы армейцев в финале Евролиги над "Фенербахче" в овертайме (101:96) почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов пошутил, что клубу нужен в числе спонсоров производитель валидола.

Новым партнером клуба стал Московский эндокринный завод.

Теперь нашим болельщикам не страшны никакие валидольные концовки. pic.twitter.com/rxitEELQov – CSKA Moscow (@cskabasket) 3 октября 2016 г.