ЦСКА подписал контракт с Лопатиным на пять лет

Воспитанник армейского молодежного проекта, 18-летний форвард Андрей Лопатин подписал новый пятилетний контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Ближайшие два сезона он проведет в ЦСКА-2, который выступает в Суперлиге 1.

Отметим, Лопатин является воспитанник столичной спортшколы "Тринта" и защищает красно-синие цвета с 2014 года. Минувший сезон для игрока получился статистически лучшим – в чемпионате Единой молодежной лиги ВТБ он в среднем набирал 9,9 очка, делал 4,9 подбора, 2,0 передачи, 1,9 перехвата и 0,7 блок-шота за 22,7 минуты.