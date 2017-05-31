ЦСКА победил "Локомотив" и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал первым финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ. В третьем матче армейцы победили "Локомотив" - 74:66 - и всухую выиграли серию (3-0).

Армейцы неизменно выходили в финал Единой лиги ВТБ с момента ее учреждения и выиграли шесть из семи розыгрышей турнира.

В другом полуфинале "Зенит" ведет в серии у "Химок" 2-1.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Локомотив" (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - 66:74 (17:23, 14:20, 10:19, 25:12)

Л: Коллинс (18), Зубков (10).

Ц: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10).

Счет в серии - 0-3 (95:101, 71:84)