21:56 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

ЦСКА победил "Локомотив" и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

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ЦСКА стал первым финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ. В третьем матче армейцы победили "Локомотив" - 74:66 - и всухую выиграли серию (3-0). 

Армейцы неизменно выходили в финал Единой лиги ВТБ с момента ее учреждения и выиграли шесть из семи розыгрышей турнира.

В другом полуфинале "Зенит" ведет в серии у "Химок" 2-1.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Локомотив" (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - 66:74 (17:23, 14:20, 10:19, 25:12)

Л: Коллинс (18), Зубков (10). 

Ц: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10).

Счет в серии - 0-3 (95:101, 71:84)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Рюрик 09

А на хрена она нужна? Победа в лиге ВТБ??? Как бесконечно малая компенсация от, в очередной раз проваленного "финала четырёх" евролиги? Да когда же избавятся от вредителя Теодосича и приобретут нормального пятого номера???

22:29

Helicopter

Доминировать бесконечно реально.

22:20

СCTV81

Интриги - ноль, что было предсказуемо из года в год.)

22:06

Конский волос

Всех с победой и с финалом !!!

21:58