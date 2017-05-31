ЦСКА победил "Локомотив" и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал первым финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ. В третьем матче армейцы победили "Локомотив" - 74:66 - и всухую выиграли серию (3-0).
Армейцы неизменно выходили в финал Единой лиги ВТБ с момента ее учреждения и выиграли шесть из семи розыгрышей турнира.
В другом полуфинале "Зенит" ведет в серии у "Химок" 2-1.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала
Третий матч
"Локомотив" (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - 66:74 (17:23, 14:20, 10:19, 25:12)
Л: Коллинс (18), Зубков (10).
Ц: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10).
Счет в серии - 0-3 (95:101, 71:84)
Рюрик 09
А на хрена она нужна? Победа в лиге ВТБ??? Как бесконечно малая компенсация от, в очередной раз проваленного "финала четырёх" евролиги? Да когда же избавятся от вредителя Теодосича и приобретут нормального пятого номера???
22:29
Helicopter
Доминировать бесконечно реально.
22:20
СCTV81
Интриги - ноль, что было предсказуемо из года в год.)
22:06
Конский волос
Всех с победой и с финалом !!!
21:58