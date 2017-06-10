ЦСКА одержал вторую победу над "Химками" в финале Единой лиги ВТБ

ЦСКА на своей площадке обыграл "Химки" во втором матче финала Единой лиги ВТБ - 99:79. Наиболее весомый вклад в победу армейцев внесли Милош Теодосич, Нандо Де Коло и Семен Антонов, которые на троих набрали 62 очка. В составе химчан самым результативным стал Алексей Швед - 21 очко.

Эта победа стала второй для армейцев в серии. Следующая игра состоится на площадке подмосковной команды 13 июня.

Единая лига ВТБ

Финал

Второй матч

ЦСКА (Москва) - "Химки" - 99:79 (24:15, 35:28, 17:12, 23:24)

Ц: Теодосич (23), Де Коло (21), Антонов (18).

Х: Швед (21), Зайцев (9), Хаммел (8).

Счет в серии: 2-0.