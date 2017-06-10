ЦСКА одержал вторую победу над "Химками" в финале Единой лиги ВТБ

ЦСКА на своей площадке обыграл "Химки" во втором матче финала Единой лиги ВТБ - 99:79. Наиболее весомый вклад в победу армейцев внесли Милош Теодосич, Нандо Де Коло и Семен Антонов, которые на троих набрали 62 очка. В составе химчан самым результативным стал Алексей Швед - 21 очко.
Эта победа стала второй для армейцев в серии. Следующая игра состоится на площадке подмосковной команды 13 июня.
Единая лига ВТБ
Финал
Второй матч
ЦСКА (Москва) - "Химки" - 99:79 (24:15, 35:28, 17:12, 23:24)
Ц: Теодосич (23), Де Коло (21), Антонов (18).
Х: Швед (21), Зайцев (9), Хаммел (8).
Счет в серии: 2-0.
foreverCSKAforever
Молодцы!!! Не стоит затягивать эту серию.
20:27
Grey Owl
уже просто противно от доминирования армейцев. по-моему, им самим тоже.
20:13
FINIX
Зайцева и Соколова нужно брать в сборную на ЧЕ. А Фрица и Воронцевича отстёгивать. Это балласт.
19:41
Carlos_Valderrama
Вот это интрига! Кто же станет чемпионом??
19:22