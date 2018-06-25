ЦСКА объявил об уходе Хряпы

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа покидает клуб, сообщает официальный сайт московских армейцев.

Впервые он сыграл за команду в 2002 году. Затем выступал за "Автодор", "Портленд", "Чикаго". В состав ЦСКА игрок вернулся в феврале 2008 года. 35-летний баскетболист вместе с командой дважды выиграл Евролигу, семь раз становился победителем Единой лиги ВТБ, 13 раз выиграл чемпионат России.

В составе армейцев Хряпа провел 611 матчей (лидер за историю клуба), из которых 422 – в стартовом составе, в среднем набирал 6,8 очка, делал 5,2 подбора, 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 20,7 минуты в среднем за игру.