ЦСКА напомнил о дне рождения Сергея Белова

ЦСКА на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию легендарного защитника клуба и сборной СССР Сергея Белова. Сегодня исполняется 74 года со дня рождения Олимпийского чемпиона 1972 года.

"Сегодня Олимпийскому чемпиону, первому из европейских баскетболистов, кто был избран в Зал баскетбольной славы имени Джеймса Нейсмита, 11-кратному чемпиону СССР и двукратному обладателю Кубка европейских чемпионов в составе ЦСКА Сергею Белову исполнилось бы 74 года", – говорится в сообщении ЦСКА.

Напомним, Белов выступал за армейцев с 1967 по 1980 год.