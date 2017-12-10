ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде одолел УНИКС – 88:75. У гостей 16 очками отметился Уилл Клайберн, двух передач до дабл-дабла не хватило защитнику Нандо Де Коло. Для армейцев победа стала девятой подряд в девяти играх турнира.

Подопечные Димитриса Итудиса лидируют в таблице регулярки. УНИКС потерпел первое поражение в Единой лиге, но остался вторым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) – ЦСКА – 75:88 (22:23, 19:22, 14:16, 20:27)

У: Дж. Смит (16), Ласме (15), Локетт (15 + 7 подборов), Ндур (9), Понкрашов (9).

Ц: Клайберн (16 + 7 подборов), Де Коло (15 + 8 передач), Хиггинс (15), Родригес (15), Фридзон (10), Курбанов (10).