14:03 7 февраля | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

ЦСКА извинился за отсутствие Теодосича в Матче звезд Единой лиги ВТБ

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ЦСКА принес извинения болельщикам за отсутствие защитника Милоша Теодосича в Матче звезд Единой лиги ВТБ. 29-летний серб был выбран в стартовую пятерку "Звезд мира" на Матч всех звезд (11 февраля в Сочи). В составе команды его заменит Данило Анджушич из "Пармы".

– В воскресном матче с "Автодором" Милош вернулся в строй на две недели раньше изначально установленного врачами срока, – говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА. – Фактически он продолжает восстановление после травмы и в настоящее время проходит курс консервативной терапии на базе клуба, предполагающий строго дозированную нагрузку и длительные ежедневные физиотерапевтические процедуры.

Мы благодарны руководству Единой лиги ВТБ, с пониманием отнесшемуся к ситуации и не ставшему вырывать игрока из важнейшего процесса. Хотим попросить прощения у болельщиков, которые рассчитывали увидеть Теодосича на сочинском паркете. Уверены, что отсутствие Милоша на Матче звезд поможет ему набрать форму и порадовать блестящей игрой в ближайших официальных матчах.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/cskabasket/posts/10154476164376795

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lordy

правильное решение

23:28 7 февраля

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