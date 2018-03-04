ЦСКА и "Химки" выиграли в матчах Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде обыграл "Автодор" – 110:98. В другой встрече "Химки" победили "Нижний Новгород" – 82:79.

Лига ВТБ



Регулярный чемпионат



"Автодор" (Саратов) - ЦСКА (Москва) - 98:110 (28:27, 29:26, 19:30, 22:27)

А: Кларк (21), Робинсон (18), Хабелин (13).



Ц: Де Коло (35), Клайберн (24), Родригес (13).

4 марта. Саратов. "ДС Кристалл".

"Нижний Новгород" - "Химки" - 79:82 (19:23, 21:14, 22:24, 17:21)



Н: Еловац (22), Комолов (16), Одум (11).



Х: Швед (26), Маркович (18), Андерсон (14), Томас (14).

4 марта. Нижний Новгород. "Дворец спорта".