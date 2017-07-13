ЦСКА, "Химки", "Панатинаикос" и "Дарюшафака" разыграют юбилейный Кубок Гомельского

ЦСКА на своей странице в Твиттере объявил состав участников 10-го Кубка имени Александра Гомельского. В предсезонном турнире, который пройдет 27 - 28 сентября, армейцы сыграют с "Химками", "Панатинаикосом" и "Дарюшафакой".

Напомним, ЦСКА – действующий обладатель кубка, который разыгрывается с 2008 года. Московский клуб выиграл турнир семь раз подряд, уступив в двух первых розыгрышах.