ЦСКА готов сделать Родригеса самым высокооплачиваемым игроком Европы

ЦСКА вступил в переговоры с разыгрывающим Серхио Родригесом, утверждает Eurohoops. Представители клуба уже встретились с агентом 31-летнего игрока. Армейцы предлагают испанцу трехлетний контракт на 10,7 миллиона евро. Если ветеран ответит согласием, то он станет самым высокооплачиваемым игроком в Европе.

Минувший сезон Родригес провел в "Филадельфии". Он принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,8 очка, делая 5,1 передачи и 2,3 подбора. Сейчас разыгрывающий, до "76-х" выступавший на протяжении шести лет за "Реал", находится в статусе свободного агента.

Отметим, что, по информации СМИ, такой же контракт ЦСКА предлагал Милошу Теодосичу. Но серб решил продолжить карьеру в НБА.