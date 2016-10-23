"Цмоки" в овертайме одолел "Калев", Джойс набрал 27 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Цмоки-Минск" на своей площадке нанес поражение "Калеву" – 88:81 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дрю Джойс, набравший 27 очков. Дабл-даблом отметился форвард минчан Джорже Гагич.

Для "Цмоки" эта победа стала второй в нынешнем сезоне, "Калев" потерпел второе поражение.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" (Минск) – "Калев" (Таллин) – 88:81 ОТ (16:16, 25:21, 19:17, 17:23, 11:4)

Ц: Джойс (27), Грэй (15), Гагич (13 + 15 подборов), Кисиелиус (10).

К: Харпер (20), Арбет (14), Лютич (12 + 11 подборов), Гладнесс (9 + 10 подборов).