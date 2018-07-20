Чемпион Польши вошел в состав Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал, что президент Польши "Зелена-Гура" вошел в состав участников турнира. Ранее сообщалось, что на место 14-й команды в лиге претендовал трехкратный победитель Суперлиги-1 "Спартак-Приморье" (Владивосток).

– Комиссия лиги тщательно изучила заявку "Зелены-Гуры", получила финансовые и другие гарантии, и мы рады приветствовать нового участника, – цитирует ТАСС Кущенко. – Для нас с организационной точки зрения было важно, чтобы появился 14-й клуб – это как минимум позволяет избежать сложностей при составлении календаря.

У нас был печальный опыт, когда команда по ходу сезона снималась. Поэтому мы предъявляем самые серьезные требования к получению гарантий от клубов, желающих войти в состав участников.