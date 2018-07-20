Чемпион Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 определится в серии плей-офф

Единая лига ВТБ в Твиттере сообщила, что чемпион сезона-2018/19 определится в серии плей-офф. В прошлом сезоне победитель турнира определялся в формате "Финала четырех" – титул в 9-й раз выиграл ЦСКА, в решающем матче переигравший "Химки" (95:84).

Как объясняла в июне генеральный директор лиги Илона Корстин, выбор в пользу такой схемы определения чемпиона был сделан в связи с проведением в июне-июле в России чемпионата мира по футболу.