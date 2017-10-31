Чарльз Дженкинс: "Против "Химок" многие играют с особой мотивацией"

Защитник "Химок" Чарльз Дженкинс после победы над "Астаной" (72:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что пытался действовать агрессивно. По его словам, он персонально защищался против снайпера команды из Казахстана Джастина Картера.

- Против нас многие команды играют с особой мотивацией, особенно в Лиге ВТБ, - приводит официальный сайт "Химок" слова Дженкинса. - Самое главное, что мы победили. Я пытался действовать агрессивно и персонально защищался против Картера, который является отличным снайпером. Во второй и третьей четвертях мы смазали много открытых бросков, за счет чего "Астана" получила шанс и совершила рывок. Соперник играл свободно и без давления, поэтому показал такой баскетбол.