Чарльз Дженкинс: "Баскетболисты "Химок" еще не до конца изучили друг друга"

Защитник "Химок" Чарльз Дженкинс после победы над "Цмоки-Минск" (83:55) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что делать какие-то выводы слишком рано. По мнению американца, подмосковные баскетболисты еще не изучили друг друга до конца.

- Это лишь первый матч нашей команды, и слишком рано делать какие-то выводы, - приводит официальный сайт "Химок" слова Дженкинса. - Мы еще не до конца изучили друг друга и по-прежнему ищем свое лицо. Такое случается, но гораздо важнее, что мы победили в первой игре сезона. Будем тренироваться, чтобы стать еще лучше. Моя игра в третьей четверти? Главное оказаться в нужном месте. Партнеры находили меня хорошими передачами, когда я был открытым, и мне было удобно забивать. Мне понравилась атмосфера на матче, фанаты были вовлечены в игровой процесс, так что все хорошо. Жду болельщиков на следующих играх.