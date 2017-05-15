Бюджет ЦСКА в сезоне-2016/17 составил 2,63 миллиарда рублей

Бюджет ЦСКА в сезоне-2016/17 составил 2 миллиарда 634 миллиона 600 тысяч рублей, став самым большим среди девяти российских клубов Единой лиги ВТБ, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-релиз лиги.

В прошлом сезоне бюджет армейцев равнялся 2 миллиардам 759 миллионам рублей. На втором месте в текущем сезоне - "Химки", бюджет которых составляет 1 миллиард 427 миллионов 445 тысяч рублей (в прошлом сезоне - 1 миллиард 634 миллиона рублей).

Бюджеты остальных клубов:

"Локомотив" - 1,109 млрд руб (в прошлом сезоне - 1,102 млрд руб);

УНИКС - 887,579 млн руб (797,9 млн руб);

"Зенит" - 748,836 млн руб (557,375 млн руб);

"Нижний Новгород" - 367,043 млн руб (353,479 млн руб);

"Енисей" - 271,030 млн руб (250,147 млн руб);

"Автодор" - 201,652 млн руб (207,399 млн руб);

"Парма" - 155,654 млн руб (не участвовала в прошлом году).