"Бруклин" летом может подписать Теодосича

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич может продолжить карьеру в НБА, сообщает сербский портал Novosti. В приглашении 29-летнего спортсмена заинтересован "Бруклин", который планирует подписать с игроком контракт летом, когда он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что в Теодосиче заинтересованы "Юта" и "Денвер". Отмечается, что ЦСКА не собирается расставаться с игроком и надеется продлить с ним контракт с ближайшее время. Теодосич выступает за армейцев с 2011 года. В текущем сезоне в Единой лиге ВТБ серб провел 12 матчей, в которых в среднем набирал 10,8 очка и делал 6,6 передачи за игру.