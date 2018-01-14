Бросок Колома принес УНИКСу победу над "Нижним Новгородом"

"Нижний Новгород" на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил УНИКСу (89:91). Победу казанской команде принес 2-очковый бросок защитника Хоакима Колома за 3 секунды до конца встречи.

Самым результативным игроком матча стал сенегальский форвард УНИКСа Морис Ндур, набравший 30 очков за 24 минуты игрового времени. Отметим, что Ндур реализовал все свои 11 бросков с игры (10 двухочковых и 1 трехочковый), а также 7 штрафных.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Нижний Новгород" – УНИКС (Казань) – 89:91 (24:18, 20:21, 24:19, 21:33)

Н: Одум (22), Еловац (20), Стребков (14 + 7 передач), Веремеенко (8 + 7 подборов)

У: Ндур (30), Колом (16), Ласме (15), Эджим (10).