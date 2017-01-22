Бросок Дженнинга принес "Локомотиву" победу над "Енисеем"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Локомотив" на выезде вырвал победу у "Енисея" – 86:85. Решающим стал бросок Мэтта Дженнинга на последних секундах. Самым результативным игроком встречи стал его одноклубник Кевин Джонс, набравший 26 очков.

"Локомотив" занимает второе место в таблице турнира, потерпев лишь два поражения в 13 играх. Для краснодарцев победа стала 11-й подряд в Единой лиге. "Енисей" идет восьмым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – "Локомотив" (Краснодар) – 85:86 (21:22, 22:17, 18:25, 24:22)

Е: Пичкуров (16), Тэйлор (15), Хиллиард (13), Элегар (12), Браймох (11 + 7 передач).

Л: Джонс (26), Вуюкас (14 + 7 подборов), Дженнинг (13).