Брокхофф выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд

Форвард "Локомотива-Кубани" Райан Брокхофф победил в конкурсе трехочковых бросков в перерыве Матча звезд Единой лиги ВТБ. Баскетболист получил приз в размере 300 тысяч рублей.
В финале Брокхофф набрал 20 очков, а Кристап Яниченокс из ВЭФ – 15. Помимо них, в конкурсе участвовали Серхио Родригес (ЦСКА), Райан Брокхофф ("Локомотив-Кубань"), Александр Кудрявцев ("Цмоки-Минск"), Бранко Миркович ("Калев") и Антон Понкрашов (УНИКС).
Райан Брокхофф одерживает победу в Конкурсе трехочковых бросков!💪– VTB United League (@VTBUL) 17 февраля 2018 г.
Ryan Broekhoff wins Three-Point Contest!💪 pic.twitter.com/W5hz5ivgL5
Дополнительная информация
http://www.vtb-league.com/ru/news/rajan-brokhoff-pobeditel-konkursa-trehochkovyh/