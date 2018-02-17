Брокхофф выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд

Форвард "Локомотива-Кубани" Райан Брокхофф победил в конкурсе трехочковых бросков в перерыве Матча звезд Единой лиги ВТБ. Баскетболист получил приз в размере 300 тысяч рублей.

В финале Брокхофф набрал 20 очков, а Кристап Яниченокс из ВЭФ – 15. Помимо них, в конкурсе участвовали Серхио Родригес (ЦСКА), Райан Брокхофф ("Локомотив-Кубань"), Александр Кудрявцев ("Цмоки-Минск"), Бранко Миркович ("Калев") и Антон Понкрашов (УНИКС).