20:32 17 февраля | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Брокхофф выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд


Форвард "Локомотива-Кубани" Райан Брокхофф победил в конкурсе трехочковых бросков в перерыве Матча звезд Единой лиги ВТБ. Баскетболист получил приз в размере 300 тысяч рублей.

В финале Брокхофф набрал 20 очков, а Кристап Яниченокс из ВЭФ – 15. Помимо них, в конкурсе участвовали Серхио Родригес (ЦСКА), Райан Брокхофф ("Локомотив-Кубань"), Александр Кудрявцев ("Цмоки-Минск"), Бранко Миркович ("Калев") и Антон Понкрашов (УНИКС).

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/rajan-brokhoff-pobeditel-konkursa-trehochkovyh/

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