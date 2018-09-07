Брэндон Дженнингс: "Перешел в "Зенит", потому что не боюсь новых вызовов"

Новичок "Зенита" Брэндон Дженнигс в интервью "Известиям" отметил, что до перехода в питерский клуб немого знал о нем. По словам игрока, который прошлый сезон провел в чемпионате Китая, он намерен развиваться в России.

– Вы провели более 500 матчей в НБА, но начинаете сезон в России. Как так получилось?

– Я просто очень люблю баскетбол и не хочу останавливаться в развитии. Я готов к новым вызовам, поэтому принял решение перейти в "Зенит". Надеюсь, мне удастся проявить себя с самой лучшей стороны и помочь команде добиться поставленных целей.

– Что вы знали о "Зените" и Единой лиге ВТБ до переговоров с клубом из Санкт-Петербурга?

– Честно – совсем немного. При этом мне уже рассказали, что в чемпионате очень высокая конкуренция и бывают длинные перелеты.

– Кто-то из ваших знакомых выступает в Единой лиге?

– Я хорошо знаю Дорелла Райта из "Локомотива-Кубани" (чемпион НБА, выступал за "Майами" и "Голден Стэйт". – "Известия"). Он живет в Лос-Анджелесе в двух часах езды от меня. К тому же Дорелл встречается с одной из моих подруг. Для него это тоже первый год в России. Я уверен, что он сможет стать лидером своего клуба.