Браун готов помочь "Химкам" в плей-офф Единой лиги ВТБ

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов сообщил, что защитник Маркел Браун восстановился от травмы и готов сыграть в плей-офф Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб сыграет с "Енисеем" в 1/4 финала турнира. Матчи серии до трех побед пройдут 4, 6, 9 мая и, если потребуется, 11 и 14 мая. Последний раз 25-летний американец выходил на площадку 11 марта.

- Браун мог уже играть в последнем матче регулярного чемпионата против "Енисея", но, исходя из важности матча и того, сколько Браун пропустил, главный тренер решил не брать его в Красноярск, - цитирует "Р-Спорт" Астахова. - До старта плей-офф еще десять дней, которые Браун будет работать с командой, и к первому матчу плей-офф он уже будет в составе. Просто надо помнить, что конкуренция среди защитников у нас высокая, так что все зависит от него. В целом, хочется верить, что в оптимальном составе подойдем к плей-офф.