Форвард Каспарс Берзиньш подписал контракт с "Локомотивом", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 31-летним латвийским форвардом рассчитано до конца текущего сезона.

– Когда мне поступило предложение от "Локомотива", я долго не думал, - отметил Берзиньш. - Для меня большая честь, что команда такого уровня проявила ко мне интерес. Я в этой ситуации вижу одни плюсы: у меня в "Локо" много знакомых, Обрадович – классный тренер и очень опытный, в команде очень качественный медицинский штаб. К тому же Краснодар – красивый город, там хорошая погода. Я буду делать свою работу с полной самоотдачей. Знаю, что у клуба большие цели, и сделаю все, чтобы эти цели были достигнуты. Не могу дождаться, когда приступлю к работе!