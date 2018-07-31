Белорусский защитник Ситник перешел в "Цмоки-Минск"

БК "Цмоки-Минск" объявил о подписании контракта с белорусским защитником Кириллом Ситником. Соглашение рассчитано на один год.

28-летний игрок с 2014 года выступал за "Гродно-93". В последнем чемпионате Белоруссии защитник набирал 17,9 очка и 4,2 подбора за 29.18 минут на площадке.

- Следующий сезон станет для меня новым серьезным испытанием. "Драконы" участвуют в сильных лигах, и я хочу проверить свои возможности на таком уровне, - сказал новичок участника Единой лиги ВТБ.- Что касается коллектива, то он для меня новым не будет, потому что всех ребят очень хорошо знаю и думаю, что сыгрываться долго нам не придется.