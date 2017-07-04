Баскетбольный "Зенит" стал самостоятельной структурой

Баскетбольный "Зенит" стал самостоятельной юридической структурой, информирует официальный сайт клуба. Он будет дочерним обществом футбольного клуба "Зенит".

Генеральным директором баскетбольного клуба стал Игорь Оноков, спортивным директором назначен Андрей Спиридонов, Ольга Антонова станет советником председателя правления ФК "Зенит" – оба функционера работали с командной и тренерским штабом Василия Карасева с момента основания баскетбольного "Зенита". Основной командой БК "Зенит" продолжит управлять главный тренер Василий Карасев.

Напомним, баскетбольная команда "Зенит" была основана в 2014 году в структуре футбольного клуба.