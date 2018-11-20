Баскетболисты "Калева" отодвинули автомобиль, который мешал проезду клубного автобуса

Игрокам эстонского "Калева", прибывшим в Санкт-Петербург на матч Единой лиги ВТБ с "Зенитом" (87:100) пришлось освобождать проезд для командного автобуса. Большой клубный автобус не мог проехать к гостинице, в которой поселилась команда.

Баскетболистам пришлось выйти и самим передвинуть мешающую проезду "Ладу" с номерами Ленинградской области.