Баскетболисты ЦСКА назвались "Властелинами кольца" и сыграли в "Сто к одному"

Баскетболисты ЦСКА приняли участие в телеигре "Сто к одному". Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Павел Коробков и Алан Макиев выступали под названием "Властелины кольца". Им противостояла команда "Акулы пера".