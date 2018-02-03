Баскетболисты ЦСКА назвались "Властелинами кольца" и сыграли в "Сто к одному"

Баскетболисты ЦСКА приняли участие в телеигре "Сто к одному". Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Павел Коробков и Алан Макиев выступали под названием "Властелины кольца". Им противостояла команда "Акулы пера".
Баскетболисты ЦСКА приняли участие в телеигре "Сто к одному". Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Павел Коробков и Алан Макиев выступали под названием "Властелины кольца". Им противостояла команда "Акулы пера".
НСерж
Слов нет одни выражения недовольства случившегося факта, но это ФАКТ справедливости против ненависти в спорте и ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Вперёд к победам на ОЛИМПИАДАХ и ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ И МИРА.
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