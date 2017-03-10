20:01 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Баскетболист Каррера уезжает из России

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"Автодор" и 24-летний форвард Майкл Каррера приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба.

В Единой лиге ВТБ венесуэльский баскетболист провел 17 матчей, в среднем за игру набирая 7,1 очка, делая 4,6 подбора, 1,1 передачи, 0,7 блок-шота и 0,5 перехвата за 20,3 минуты. В 16 играх Лиги чемпионов его средняя статистика составила 4,3 очка, 3,8 подбора, 0,9 перехвата, 0,8 блок-шота и 0,8 передачи за 18,5 минуты.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2458-avtodor-parted-ways-with-carrera

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