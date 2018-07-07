Баскетболист "Химок" Ханикатт убит полицией в США

Форвард "Химок" Тайлер Ханикатт был убит в перестрелке с полицией, информирует Eurohoops.

По информации источника, 27-летний американский игрок забаррикадировался от полиции в своем доме в Лос-Анджелесе.



Полицейские получили звонок от матери Ханикатта, которая сообщила о неадекватном поведении сына. Когда офицеры прибыли на место происшествия, баскетболист начал стрельбу и вынудил полицейских открыть ответный огонь.

Как отмечается в официальном Твиттере полиции Лос-Анджелеса, после проникновения в дом полицейских спецназа Ханикатт был найдем мертвым.