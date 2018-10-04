Барцокас попробует сделать "Химки" еще сильнее

Главный тренер подмосковных "Химок" Георгиос Барцокас рассказал, какая цель будет стоять перед командой в новом сезоне, и отметил, что верит как в новичков, так и в молодых баскетболистов.

– Наша цель в предстоящем сезоне – выступить не хуже, чем в прошлом, – сказал греческий специалист. – Например, попасть в плей-офф Евролиги, что будет непросто. У нас хорошие новички, но им понадобится время, чтобы адаптироваться, привыкнуть к нашей игровой философии. Уверен, у них есть потенциал, все они личности. Поэтому мы попробуем построить команду сильнее той, что была год назад. Я также верю в молодых игроков, они получат определенное игровое время по ходу сезона, особенно в Единой лиге. Но они должны понимать, что это время еще надо заслужить.

"Химки" начнут сезон в Единой лиги 5 октября матчем с рижским ВЭФ на выезде, а в Евролиге 12 октября примут греческий "Олимпиакос".