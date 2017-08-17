Барцокас и его ассистенты прилетели в Москву

Новый главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас прилетел в Москву, информирует пресс-служба клуба. Вместе с ним в столицу прилетели его ассистенты. Напомним, соглашение с 52-летним греческим специалистом рассчитано на два года.

Отметим, что грек уже работал в России, с 2015 по 2016 год он тренировал краснодарский "Локомотив". Также он тренировал такие команды, как "Марусси", "Паниониос", "Олимпиакос" и "Барселона". В 2013 году он выигрывал Евролигу и становился тренером года в турнире.