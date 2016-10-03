"Автодор" уволил Мазурса после первого матча сезона

"Автодор" объявил об уходе с поста главного тренера Николайса Мазурса. Подчеркивается, что контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Новым наставником команды из Саратова станет Сергей Мокин. Напомним, что вчера "Автодор" в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в гостях уступил "Астане" (78:83).

Мокин уже возглавлял "Автодор" в сезоне-2014/15. Тогда в 18 играх чемпионата Единой лиги ВТБ саратовская команда под его руководством одержала 9 побед, среди них – над "Химками" (101:76), УНИКСом (87:69), "Локомотивом" (92:88) и "Зенитом" (93:83). В том же сезоне с Мокиным на посту главного тренера "Автодор" дошел до четвертьфинала Кубка вызова ФИБА, выиграв 9 из 12 матчей евротурнира.



В минувшем сезоне 60-летний специалист, в 1994 году ставший с "Автодорожником" серебряным призером чемпионата России, работал в структуре БК "Самара". Этим летом заслуженный тренер страны вернулся в "Автодор", возглавив молодежную команду. В сегодняшнем матче Кубка России против "Уралмаша" Сергей Мокин будет руководить игрой саратовской молодежки.