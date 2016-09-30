"Автодор" усилился Зубчичем

"Автодор" объявил о подписании контракта с форвардом Томиславом Зубчичем. Соглашение рассчитано на ближайший месяц с возможностью продления до конца сезона. Минувший сезон 26-летний баскетболист начинал в "Цедевите". В Евролиге он в среднем набирал 9,5 очка за игру, делая 5,5 подбора и 1,0 перехвата.

В середине сезона Зубчич перебрался в фарм-клуб "Оклахома-Сити". В лиге развития он принял участие в 36 матчах, в среднем набирая 7,8 очка, делая 4,8 подбора и 1,4 передачи. Тем не менее, руководство "Тандер" не стало продлевать контракт с форвардом, выбранным на драфте-2012 под общим 56-м номером "Торонто".

Всего за свою карьеру Зубчич пять раз становился чемпионом Хорватии, трижды выигрывал Кубок этой страны. В единой лиге ВТБ он выступал за "Летувос Ритас" в сезоне-2012/13.