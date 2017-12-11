"Автодор" расстался с защитником Моррисом

"Автодор" не стал продлевать контракт с защитником Ирвином Моррисом, сообщает официальный сайт клуба. Саратовская команда применяли опцию выхода из контракта с 23-летним баскетболистом.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ он провел 8 матчей, в которых в среднем набирал по 6,9 очка, делал по 1,4 подбора и 1,3 передачи. В Кубке Европы – 6 матчей, 8,5 очка и 2,5 подбора.

– Моррис находился у нас на просмотре, – сказал президент "Автодора" Владимир Родионов. – Дважды продлевали с ним соглашение на месяц, но в итоге решили воспользоваться опцией выхода из контракта. Ирвин обладает физическими данными, прыжком, энергетикой. Ожидали, что за эти месяцы ему удастся адаптироваться и заметно прибавить в техническом оснащении. К сожалению, пока этого нет. Возможно, что позже Моррис сумеет реализовать свой потенциал. Однако нам необходим результат уже сегодня, поэтому приняли решение расстаться. Подчеркну, что никаких претензий по профессиональному отношению к делу и человеческим качествам к нему нет, относимся к игроку с большим уважением. Ирвин – очень хороший, воспитанный человек. Благодарим его за сотрудничество и желаем удачи в дальнейшей карьере. В ближайшее время рассчитываем подписать сильного легионера.