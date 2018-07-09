"Автодор" продлил контракт с капитаном

Президент "Автодора" Владимир Родионов сообщил, что клуб договорился о продлении контракта с капитаном Артемом Забелиным. Соглашение 30-летнего центрового будет действовать до конца сезона-2018/19.

- Забелин остается на следующий год, - приводят "Известия" слова Родионова. - Это единственный игрок, с которым мы продлили контракт в нынешнее межсезонье.

Ранее саратовский клуб покинули Майка Даунс, Джастин Робинсон, Шакил Маккиссик, Иэн Хаммер, Коти Кларк, Брэнден Фрейзер и Максим Шелекето. Близок к уходу из "Автодора" и центровой сборной России Артем Клименко.

При этом "Автодор" уже подписал контракты с четырьмя новичками: защитниками Трэем Голденом ("Ле Портель") и Виктором Заряжко ("Спартак-Приморье"), форвардом Трэ Маклином ("Парма") и центровым Дэвидом Кравишем ("Цмоки-Минск"). Последний станет конкурентом Артема Забелина за место в стартовой пятерке.