"Автодор" прервал 26-матчевую победную серию "Локомотива" благодаря трехочковому за секунды до сирены

"Локомотив" на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил "Автодору" (90:93). Решающим стал 3-очковый бросок форварда гостей Максим Шелекето за 1 секунду до финальной сирены.

"Автодор" прервал 26-матчевую победную серию краснодарской команды во всех турнирах. Единственное поражение в нынешнем сезоне "Локомотив" потерпел 21 октября от УНИКСа (67:77) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) - "Автодор" (Саратов) - 90:93 (32:26, 24:17, 17:26, 17:24)

Л: Кулагин (16 + 6 передач), Элегар (16 + 9 подборов), Брокхофф (14), Хвостов (11), Коллинз (10).

А: Даунс (22), Кларк (17), Робинсон (17 + 10 передач), Зибиров (13), Хаммер (13 + 8 подборов), Шелекето (11).