"Автодор" пополнился американским защитником

Саратовский "Автодор" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Маккензи Муром. Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Мур играл за греческий "Лаврио". В среднем он набирал по 17,1 очка, делал 5,9 подбора и 4,9 передач. По итогам сезона Маккензи Мур был включен в символическую пятерку чемпионата, а также в пятерку лучших защищающихся игроков.