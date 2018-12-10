"Автодор" подписал контракт с Савовичем

"Автодор" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Борисом Савовичем. Соглашение с 31-летним сербом вступит в силу после прохождения им медосмотра. Ранее Савович выступал за польскую "Зелену-Гуру" и был ее лидером по результативности.

В текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ Савович сыграл в семи матчах, набирал в среднем 13,3 матча, делал 5,9 подбора.

Ранее Савович выступал за "Баварию", "Галатасарай", "Црвену Звезду", "Будучность".