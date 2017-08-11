"Автодор" подписал контракт с Моррисом

Форвард Ирвин Моррис перешел в "Автодор", сообщает клубная пресс-служба. 23-летний американец подписал двухлетнее соглашение по системе "1+1". Контракт баскетболиста предусматривает двухмесячный испытательный срок. Игрок прибудет в Саратов на следующей неделе.

Отметим, Моррис – выпускник университета UTEP, за который выступал вместе с Винсом Хантером. Свой первый профессиональный сезон (2016/17) Ирвин провел в Ливане, выступая за команду "Тадамон", в копилку которой приносил 23,2 очка, 4,3 подбора, 3,5 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.