"Автодор" подписал австралийского форварда

"Автодор" объявил о подписании контракта с форвардом Кэмероном Глиддоном. Соглашение с 27-летним игроком сборной Австралии рассчитано до конца сезона. За саратовский коллектив австралиец будет играть под номером 3. Этот сезон баскетболист начинал в чемпионате Австралии за "Кэрнс Тайпанс", где в 30 матчах в среднем набирал по 10,6 очка.

– Я очень рад приехать и провести концовку сезона за "Автодор", – цитирует пресс-служба клуба Глиддона. – Смотрел матчи Единой лиги ВТБ по телевизору в Австралии и очень впечатлен высоким уровнем турнира и его игроков. Надеюсь, что смогу придать своей новой команде некоторую энергию и принести максимальную пользу.