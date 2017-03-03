"Автодор" оштрафован на 50 тысяч рублей за критику судей

Директорат Единой лиги ВТБ оштрафовал "Автодор" на 50 тысяч рублей за публикацию на официальном сайте статьи "Омерзительная восьмерка", содержащей обсуждение судейства и "задевающей честь, достоинство и деловую репутацию лиги и судей", информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что руководство лиги ознакомилось с содержанием материала, в котором обсуждалось судейство матча "Автодор" – "Химки".

– На протяжении всей игры "Автодору" приходилось бороться не только с пятеркой химчан на паркете, но и с трио судей, неистово поддерживавших гостей и откровенно испортивших самый результативный матч в истории Единой лиги ВТБ (227 очков)...



Но серия судейских решений и в концовке не позволила саратовцам рассчитывать на заслуженную победу, испортив самый результативный матч в истории Единой лиги ВТБ.

Подчеркивается, что данные фразы, по мнению директората, также задевают честь, достоинство и деловую репутацию лиги и судей.