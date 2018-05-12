"Автодор" обыграл "Астану", "Химки" победили "Енисей"

"Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в гостях обыграл "Астану" со счетом 92:75.

Самым результативным стал Коти Кларк, набравший 30 очков. В составе хозяев Малкольм Грант набрал 22 очка.

В другой встрече "Химки" также в гостях нанесли поражение "Енисею" – 89:84. Самым результативным игроком матча стал Андрей Зубков, набравший 27 очков. В составе "Енисей" Сулейман Браймо набрал 16 очков.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Астана" – "Автодор" (Саратов) – 75:92 (19:23, 20:18, 17:21, 19:30)

"Енисей" (Красноярск) – "Химки" – 84:89 (21:28, 28:21, 19:8, 16:32)