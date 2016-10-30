"Автодор" набрал 103 очка в матче с ЦСКА, но уступил в овертайме

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде одолел "Автодор" – 104:103 ОТ. Решающий бросок на счету Никиты Курбанова. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Милош Теодосич, набравший 22 очка, но реализовавший лишь один из 15 трехочковых бросков (повторение антирекорда лиги). У хозяев 21 очком отметился форвард Николас Миннерат. Его команда потерпела уже четвертое поражение в пяти играх на старте сезона.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Автодор" (Саратов) – ЦСКА – 103:104 ОТ (21:21, 26:27, 28:20, 16:23, 12:13)

А: Миннерат (21 + 9 подобров), Зубчич (20 + 11 подборов), Колесников (15), Фрэйзер (11 + 9 передач), Колюшкин (11), Каррера (11), Стоктон (10).

Ц: Теодосич (22 + 11 подборов + 8 передач), Хиггинс (15), Курбанов (13 + 8 подборов), Кулагин (12), Хайнс (11 + 12 подборов).