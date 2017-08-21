"Астана" завершила формирование состава на сезон

"Астана" на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с форвардом Леонидасом Каселакисом. Таким образом, клуб из Казахстана завершил формирование состава на новый сезон.

Напомним, Каселакис выступает за "Астану" с 2016 года. В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 7,3 очка за игру, совершая 4,7 подбора и 1,4 передачи.

В новом сезоне в составе казахстанской команды будут выступать Рустам Ергали, Рустам Мурзагалиев, Антон Пономарев, Александр Жигулин, Дмитрий Гаврилов, Максим Марчук, Денис Дегтярев, Вадим Щербак, Анатолий Колесников, а также легионеры Джастин Картер, Ларри Гордон, Ике Удано, Хордур Вильхальмсон, Энтони Клеммонс и Каселакис.

В прошлом сезоне "Астана" заняла 8-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а в плей-офф завершила выступление в первом же раунде, уступив ЦСКА – 0-3.